Körfez İşbirliği için Kritik Görüşme
Körfez İşbirliği için Kritik Görüşme

05.01.2026 23:29
Umman ve BAE bakanları, ortak güvenlik ve istikrar için işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışmanın güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın pekiştirilmesini ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Busaidi'nin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre iki bakanın bölgesel gelişmeleri ve mevcut krizlerle nasıl başa çıkılabileceğini değerlendirdiği, bunun da ortak güvenliğin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunmayı amaçladığı belirtildi.

Taraflar ayrıca, bölge ülkelerinin ortak çıkarlarının korunmasının ve halkların beklentilerine cevap verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışmanın güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın pekiştirilmesi de ele alındı.

Ziyaret, özellikle Yemen dosyasında hareketliliğin arttığı ve BAE destekli, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile Yemen hükümeti arasında gerilimin tırmandığı hassas bir dönemde gerçekleşti.

Umman, son yıllarda bölgesel krizlerde arabuluculuk ve taraflar arasında görüş ayrılıklarını azaltma yönünde oynadığı rolle öne çıkarken, Güney Yemen'deki gelişmelere ilişkin Körfez ülkeleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

