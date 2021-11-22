Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ortak savunmada iş birliği konusunu görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan, 2019 yılının Aralık ayında Riyad'da düzenlenen KİK Zirvesi'nin ardından, Ortak Savunma Kurulu için askeri bir komutanlığın kurulacağını açıklamıştı.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da KİK'in Ortak Savunma Kurulu'nun 18. toplantısını Bahreyn Savunma Bakanı Korgeneral Abdullah bin Hüseyin el Naimi'nin bakanlığında gerçekleştirdiği belirtildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin savunma bakanları düzeyinde yapılan toplantıda, ortak iş birliği konusu görüşüldü.

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