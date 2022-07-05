Korkunç kavga mahalleliyi korkuttu! Video çekip bağırdılar: Adam ölüyor yapma - Son Dakika
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Korkunç kavga mahalleliyi korkuttu! Video çekip bağırdılar: Adam ölüyor yapma

05.07.2022 11:21

İstanbul Güngören'de sokak ortasında bir grup, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Balkondan olaya şahit olan mahalle sakininin bağırarak "Adam ölüyor yapma, yapma" dediği duyulurken, kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da yolda yürüyen 2 kişinin önü, sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden çıkan 3 kişi, 2 kişiye saldırarak kavga etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerle devam eden kavgada, bir kişi yere yığıldı. Elinde sert cisim olduğu iddia edilen kişi, yerde yatan kişinin kafasına defalarca vurdu. Yaşanan tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ADAM ÖLÜYOR YAPMA"

Kavga esnasında yerde yatan yaralıyı defalarca yumruklayan kişiye, çevredekiler camlardan bağırarak tepki gösterdi. Bir kadının ağlayarak "Yapma adam ölüyor, yapma yeter artık vurma" şeklinde uyarmasına rağmen saldırı devam etti. Taraflardan birinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçarken, yaralı bulunduğu yerden ayrıldı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan kavga ile ilgili polise, taraflardan şikayet gelmediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kavga mahalleliyi korkuttu! Video çekip bağırdılar: Adam ölüyor yapma - Son Dakika

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