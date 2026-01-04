Korkunç kazada kafasına demir saplanan adam 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Korkunç kazada kafasına demir saplanan adam 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

04.01.2026 23:36
Malatya, Yeşilyurt ilçesinde 8 Eylül 2025'te meydana gelen trafik kazasında demir korkuluğun kafasına saplanması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki minibüs sürücüsü Nedim Özbey, tedavi gördüğü hastanede 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Malatya'da minibüsün çarptığı demir korkuluğun kafasına saplanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 3,5 aylık yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.

Olay, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Farabi Ortaokulu yönüne seyreden 70 yaşındaki Nedim Özbey'in kullandığı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

KAFASINA DEMİR SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle demir parçası minibüsün camını delerek Özbey'in kafasına saplandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

3.5 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3.5 ay süren tedavi sürecinin ardından Özbey, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yarın şehir mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

