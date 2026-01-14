Korkunç Olay: 62 Yıl 11 Ay Hapis - Son Dakika
Korkunç Olay: 62 Yıl 11 Ay Hapis

14.01.2026 18:16
Nevşehir'de tartıştığı baba ve oğlunu öldüren sanık, 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu öldürüp, 1 kişiyi yaralayan sanık, 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep D. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, akrabaları olan Hamza ve oğlu Şahin Taş'la tarlada tartıştıklarını ve karşı tarafın ellerinde çapa ile üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Öldürme maksadıyla ateş etmediğini öne süren sanık, pişman olduğunu belirtti.

Müşteki avukatı ise sanığın hedef gözeterek ve öldürme niyetiyle ateş açtığını, savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 maktul yönünden sanık Recep D'ye "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 22 Haziran 2024'te Recep D, baba Hamza, oğlu Şahin Taş ve M.T. ile ilçe girişindeki arazide tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Recep D. tabancayla ateş etmişti.

Hamza Taş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirmişti. Olayda yaralanan M.T. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, Güncel

