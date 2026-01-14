Korkut'ta Futsal Turnuvası Tamamlandı

Muş'un Korkut ilçesinde kurumlar arası futsal turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, final karşılaşmasıyla tamamlandı.
Kurum salonunda yapılan ve 10 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Final maçını izleyen Kaymakam Orhan Ayaz, sporcuları tebrik etti.
