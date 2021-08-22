Üye Girişi
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı - Son Dakika

Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı

22.08.2021 15:02
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yol yapım işinde görevli iş makinelerinden 450 litre mazot çalan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yol yapım işinde görevli iş makinelerinden 450 litre mazot çalan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 17. JASAT ve Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Garipçe Mahallesi'nde yol yapım işi ile uğraşan iş makinelerinden mazot çalınması ihbarıyla harekete geçti. Yol şantiyesine ait iş makinelerinden 450 litre mazot çalan S.Ş. ve A.Ç., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı

Korkuteli, Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi 17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi 16:34 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı 16:17 Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? 16:12 Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu 16:08 Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı 15:59 Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı
Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim 15:16 Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı 15:14 Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı

Son Dakika Haberleri
17:03 Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı vatandaşın kamerasına kaydedilmiş
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
17:00 Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
16:58 17 yaşındaki sürücünün dehşet yaşattığı dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
16:33 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi
16:12 Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
16:10 70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu iddia ettiği otobüs şoförünü bıçaklamak istedi
16:09 Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum
16:08 Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu
16:06 Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı
Yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı çatışma! 1'i kadın 3 kişi yaralandı Yabancı uyruklu kuzenler arasında silahlı çatışma! 1'i kadın 3 kişi yaralandı         
17:04
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı         
17:00
Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor         
16:31
Eğirdir Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı, iskeleler havada kaldı Eğirdir Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı, iskeleler havada kaldı         
16:14
Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum         
16:09
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi         
15:23
Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı Aileler arasındaki kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı         
15:15
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı         
14:25
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Eskiye dönüş başladı! Hastalıktan korkan vatandaşlar nedeniyle çömlekçiler talep patlaması yaşıyor Eskiye dönüş başladı! Hastalıktan korkan vatandaşlar nedeniyle çömlekçiler talep patlaması yaşıyor         
11:50
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 17:32:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement