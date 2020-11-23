Korkuteli'nde ikinci el araba pazarı açıldı - Son Dakika

Korkuteli Belediyesi ikinci el otomobil alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar için 'Açık Oto Pazarı'nı hizmete açtı. Kapalı Hayvan Pazarı ve Borsası alanında kurulan pazara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Korkuteli Kapalı Hayvan Pazarı ve Borsası alanında açılan 'Açık Oto Pazarı' Korkuteli Belediyesi tarafından, ikinci el otomobil alım satımı yapmak isteyen vatandaşların, her türlü mevsim koşulu altında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Korkuteli Açık Oto Pazarının açılışını Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek yaptı.

"Merkezde olması için elimden geleni yapacağım"

Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak açılışı yapılan Korkuteli Açık Oto Pazarının açılışında konuşan Başkan İşlek "Hem basılı hem de görsel olarak reklamlar hazırlandı. Hem Antalya hem de çevredeki galericilere dağıtılmak üzere hazırlandı. Antalya'daki oto galericilere SMS yolu ile haber verilecek. Bu tür organizasyonların büyüyebilmesi için daimi hale gelebilmesi için 6-7 hafta zaman gerek. Satış yapılmasa bile devam edilmesi gerek. Burayı seçmemizin sebebi; güvenlik olması, mescidi, lokantası, oturma noktaları ile kaliteli hizmet vereceğiz. Ancak 10-15 gün içinde Uzunoluk'taki pazarcı esnafı ile toplantı yapacağız. Pazar yeri taşınma kararı alınırsa Açık Oto Pazarını oraya taşıyacağız. Orada da tuvalet, mescid, güvenlik kameralarımız mevcut. Hep beraber oturup karar veririz. Orası olursa daha güzel olur merkeze yakın olur. Ancak pazarcılarımız orda kalma kararı alırlarsa yine başka iki noktaya baktırıyoruz. Merkezde olması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Oto pazarın 2021'de tamamen güzelleşeceğine dikkat çeken Başkan İşlek, "Telefonum açık biliyorsunuz. İstek talep öneriler tamamına açığım. Siyaset yapmadıktan sonra, birbirimizin ekmeğine çok fazla el uzatmadıktan sonra, kalbimizi temiz tutup hep birlikte görüşümüz ne olursa Korkuteli için çalışırsak yapamayacağımız hiç bir şey yok. Buradaki arkadaşlarımız size daima yardımcı olacaklar. Sizde kurallara riayet ederseniz memnun oluruz. Allah bereketli bol kazanç nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA