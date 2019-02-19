Korn Ferry Emea Bölgesi'nin Başına Nilgün Langenberg Atandı
18 dakika önce
Uzun yıllar Korn Ferry Türkiye'nin Genel Müdürlüğü görevini sürdürdükten sonra 2017 yılında Korn Ferry Amsterdam'a atanan Nilgün Langenberg, Korn Ferry'detüketim ürünleri sektörünün EMEA bölgesindeki liderliğini üstlenecek.
Dünyada 50, Türkiye'de 22 yıldır hizmet veren, yıllık 2milyar dolara yaklaşan cirosu ve 85 global ofisiyle dünyanın en büyük organizasyonel danışmanlık şirketi olan Korn Ferry'nin EMEA ( Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin tüketim ürünleri sektörliderliğine Nilgün Langenberg atandı.
Daha önce sırasıyla Korn Ferry Türkiye Genel Müdürü ve Korn Ferry Amsterdam'da üst düzey yönetici yerleştirme ve danışmanlık bölümlerinden sorumlu olan Langenberg, Korn Ferry'de bulunduğu on yıldan fazladır yönetici arama konularında önemli projeler yürüttü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:59 Kaynak: Bültenler
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