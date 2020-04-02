"Korona sonrası otelcilik sektöründe inanılmaz değişikliklere hazır olalım"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, Korona virüsü salgını tehdidi sonrasında otelcilik sektöründe inanılmaz değişiklikler olacağını ifade etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, sosyal medya hesabından Korona virüsü tehdidi nedeniyle yaşanan zorlu dönemin ardından otelcilik sektöründe değişiklikler olacağını yazdı.

"Korona sonrası inanılmaz değişikliklere hazır olalım" diyen Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Büfeler kalkacak veya en asgariye düşecek.Her şey dahil rağbet görmeyecek ve zaman içinde yok olacak. Oda servisi ve mini bar, daha çok ilgi görecek. Restoranlar bölünerek 10-20 kişilik parçalı hale gelecek. Misafire direkt hizmeti olmayan departmanlar, dışarıdan hizmet verecek. Mutfak, housekeeping belki servis hizmetlerinde uzun bir süre, maske zorunlu hale gelecek. Bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar favori olacak club ve discolar (öncelikle kapalı alanlardaki) kullanılamayacak. Genel ve kapalı havuzlar, hamamlar ve saunalar, uzun bir süre kapalı olacak. Genel alanlarda, sık sık lavabolar olacak. Her otelin ilk yardım odasında, uzaktan ateş ölçer ve test kitleri zorunlu olacak. Dahası da var."

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)