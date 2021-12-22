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Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek - Son Dakika

Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek

22.12.2021 14:12

Koronavirüs salgınından tam 5 yıl önce dünyaya ölüm saçacak bir virüsten bahseden ABD'li ünlü milyarder Bill Gates, yeni kabus Omicron varyantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Omicron'un hepimizi eve kilitleyeceğini hatta yakın arkadaşlarının bile bu varyanta yakalandığını ifade eden Gates, "Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum" dedi.

ABD'li ünlü milyarder Bill Gates, Omicron varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gates, Omicron varyantı nedeniyle tatil planlarını iptal ettiğini söylerken, yeni varyantın yarattığı vaka sayısı dalgasının Mart ayına kadar biteceğine inandığını söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY ZORLU GEÇECEK

Omicron varyantı hakkında bir Twitter gönderisi yayımlayan Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini söylerken, buna hazır olduğunu dile getirdi. Maske takmaya devam edilmesinin ve aşı olmanın önemini vurgulayan Gates, doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022'de sona erebileceğini vurguladı.

"YAKIN ARKADAŞLARIM OMICRON'A YAKALANDI VE TATİL PLANLARINI İPTAL ETTİ"

Gates, "Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz" derken, "Omicron hepimizi eve kilitleyecek. Yakın arkadaşlarım Omicron varyantına yakalandı ve tatil planlarımın çoğunu iptal ettim" diye konuştu.

"BU HIZLA YAYILIRSA YAKINDA DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE OLACAK"

Microsoft'un kurucusu, yeni koronavirüs varyantı çok hızlı yayıldığı için mevcut pandemi dalgasının gelecek yılın Mart ayına kadar sona ereceğine inandığını da söyledi. Bill Gates, "Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum" dedi. Gates, bu hızla yayılmaya devam ederse Omicron'un yakında "dünyanın her ülkesinde olacağını" tahmin ettiğini altını çizdi.

"CİDDİYE ALMALIYIZ"

ABD'li milyarder, Omicron'un hafife alınacak bir şey olmadığı söylerken, "Özellikle de varyantın ne kadar ciddi hastalığa neden olacağını henüz bilmediğimiz için dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Gates, "Hakkında daha fazla şey öğrenene kadar ciddiye almalıyız. Delta'nın sadece yarısı kadar şiddetli olsa bile, şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalgalanma olacak çünkü çok bulaşıcı" şeklinde konuştu.

Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek

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Son Dakika Güncel Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek - Son Dakika
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