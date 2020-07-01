Koronavirüs: 'ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir' - Son Dakika

Koronavirüs: 'ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir'

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısının 100.000'e ulaşmasına "şaşırmayacağını" söyledi.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısının 100.000'e ulaşmasına "şaşırmayacağını" söyledi.

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Kongre'de senatörlere bilgi veren Fauci, "Şu anda kontrolün elimizde olmadığı açık" diye konuştu ve Amerikalıların maske kullanımı ve sosyal mesafeye yeterince dikkat etmediğini söyledi.

Salı günü ülkede 40 bini aşkın yeni vaka açıklandı. Son beş gündür sayılar 40 binin üzerinde seyrediyor.

Fauci, yeni vakaların yarısının dört eyalete ait olduğunu belirtti. Bunlar Florida, Arizona, Texas ve California. Bunlar da dahil olmak üzere güney ve batıdaki 16 eyalette vaka sayılarının hızlı artış gösterdiği ve yeniden kısıtlamalara dönmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, bu 16 eyaletten gelen ziyaretçilerin kendilerini 14 gün karantinaya almaları gerektiğini açıkladı.

Böylece daha önce 8 eyalete (Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas and Utah) uygulanan karantinaya California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada ve Tennessee de eklendi.

USA Today gazetesine göre, bu eyaletlerdeki nüfus ABD nüfusunun yüzde 48'ini oluşturuyor.

Fauci'nin uyarıları neler?

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci, okulların ve işyerlerinin yeniden açılması girişimleriyle ilgili Senato komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, yeniden açmayla ilgili kriterleri göz ardı eden eyaletleri eleştirerek vaka sayısında artış olacağı uyarısında bulundu.

Fauci, "Doğru bir tahminde bulunamam, ama çok rahatsız edici olacak, bunu garanti edebilirim" dedi.

Fauci, bir yerde baş gösteren vaka artışının, diğer bölgeleri de etkilediğini, ülkenin tamamını riske soktuğunu ifade etti.

Fauci, hükümetin maske üretmesini ve herkese bedava dağıtmasını önerirken, sosyal mesafe kurallarına uymayanları da eleştirdi.





'Maske siyasi tartışmanın bir parçası haline geldi'

Salı günü Senato'da bilgi veren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield ise 12 eyalette Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğunu, Arizona'da bu artışın can kaybında da görüldüğünü söyledi.

Redfield, virüsün bulaşmasını yavaşlatmak için herkesin maske takmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Senato komisyonu başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lamar Alexander, Başkan Donald Trump'a etkinliklerde maske takması çağrısı yapmıştı.

Alexander, "Maalesef, hayat kurtarıcı bu basit önlem de siyasi tartışmanın bir parçası haline geldi. Trump'ı destekliyorsanız maske takmazsınız, Trump'a karşıysanız maske takarsınız şeklinde... Başkanın yaptığını yapacak pek çok hayranı var" diye konuştu.

CDC başkan yardımcısı Dr. Anne Schuchat, Pazartesi günü Journal of the American Medical Association adlı tıp dergisine verdiği mülakatta, ABD'nin Yeni Zelanda, Singapur veya Güney Kore gibi koronavirüs vakaları ortaya çıktığında derhal kontrol altına almada başarı gösteremediğini ve hızla yayılmasına izin verildiğini söyledi.

Bu yüzden ülke çapında çok fazla virüs olduğunu vurgulayan Schuchat "Aslında bu daha başlangıç" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 682 bini aştı, can kaybı ise 129 bin 544'e ulaştı.

'Sürü bağışıklığı ihtimali yok'

Dr. Fauci Pazartesi günkü açıklamasında, ABD'de aşı başladığında bile sürü bağışıklığı ihtimalinin pek olmadığını, aşının ise en erken 2021'de gerçekleşeceğini öngördüğünü söylemişti.

Toplumda çok sayıda insanın hastalanması veya aşı olması yoluyla Covid-19'a karşı bağışıklık kazanmasını ve böylece bulaşmanın sınırlanmasını ifade eden sürü bağışıklığı konusuna ihtimal vermemesini ise Fauci, aşıların kısmen etkili olmasına ve çok sayıda Amerikalının aşı olmayı reddetmesi ihtimaline bağladı.

"Bu ülkede, kaygı verecek denli geniş bir kesimde genel bir bilim karşıtlığı, otorite karşıtlığı, aşı karşıtlığı var" diyen Fauci, aşıya güveni sağlayacak eğitim gerektiğini vurguladı.





Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:32 

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: 'ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir' - Son Dakika
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