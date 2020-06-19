Koronavirüs arasından fırtına gibi dönen Barcelona, Sevilla deplasmanında!

Bu bir ilandır



SEVILLA - BARCELONA



Salgın arası dönüşünden sonra oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkartan Sevilla, geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sezon La Liga'yı daha yukarılarda bitirecek gibi duruyor.



Son 2 yılda ilk 4'ün dışında kalan kırmızı-beyazlılar, bu sefer Barcelona ve Real Madrid'in arkasına tutunmuş durumda ve Getafe ile Real Sociedad'ın puan kayıpları sonrası 3. sırada kalma adına kritik bir maça çıkacaklar...



Levante deplasmanında Fernando Reges kenardan geldi, Munir El Haddadi ve Ever Banega maçı tamamlayamadı ancak Barça'ya karşı hepsinin ilk 11'de olması bekleniyor.



Barcelona ise 4-0'lık Mallorca galibiyeti sonrası kendini sıkmadan Leganes'i de 2-0'la geçti ve zirvedeki yerini korudu. Arkasından Real Madrid de kayıpsız ilerliyor ve onların Valencia'yı farklı geçtiği ortamda Sevilla deplasmanında kazanmak bir mesaj olacaktır.



Sarı kart cezasını tamamlayan Jordi Alba ilk 11'e dönecek. Leganes maçında dinlenen Martin Braithwaite da Lionel Messi ve Antoine Griezmann'lı hücum hattına katılacak.



Salgın dönüşü oynadıkları 2 maçta da kenardan gelen Luis Suarez'in geçirdiği diz operasyonu nedeniyle bir kez daha aynı rolde olması şaşırtıcı olmaz...



Barcelona ligde oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



%56'lık kesim lider Barcelona'nın Sevilla deplasmanında hata yapmasını beklemiyor...



Andres Iniesta'nın Barcelona formasıyla son golü Sevilla'yaydı! Hatırlayalım...











