'Koronavirüs geçirenlere kalp muayenesi gerekir' - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Avcı, koronavirüse yakalanan kalp hastalarının tedavi sürecini daha ağır geçirebileceğini, virüsü atlatan kişilerde de kalp yetmezliği başlangıcı olabileceğini belirtti. Avcı, "Özellikle koronavirüs geçirenlere ve belirli yaşın üzerinde olan kişilere kalp muayenesi yapmak gerekir. Eğer herhangi bir rahatsızlık tespit edilirse de hastalığın şiddetine göre belirli takipleri muhakkak öneriyoruz" dedi.

Doç. Dr. Ahmet Avcı, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yılda 17 milyondan fazla kişinin kalp hastalığı ya da kalp krizinden hayatını kaybettiğini söyledi. Doç. Dr. Avcı, "Çok basit önlemlerle tütün kullanımını bırakmak, fiziksel aktiviteleri artırmak ve diyetimize dikkat etmek gibi çok basit aktivitelerle bu ölüm oranını çok ciddi oranda azaltabiliriz" diye konuştu.

Kalp hastalarının Covid-19 riski nedeniyle kontrollerini aksattığına da dikkat çeken Avcı, "Hastalarımız, hastaneye gelmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Lütfen hastanelere gelmekten çekinmeyin, kontrolleri ihmal etmeyin. Bu şekilde sağlıklı kalalım, sağlıklı yaşayalım. İzolasyon çok önemli. Onun dışında bol bol sıvı tüketmeli ve istirahatleri çok önemli kalp hastalarımızın. En ufak bir sorunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar. Çünkü bildiğimiz gibi kronik hastalıklarda da kalp hastalıklarında da Covid daha ağır seyredebilmekte. Erken teşhis ve erken tedavi özellikle koronada çok önemli. Koronavirüs kalp üzerinde ve damarlar üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Kalp yetmezliği ya da kalp krizine neden olabiliyor. Onun için kalp hastalarının da en ufak şikayetlerinde müracaat etmeleri gerekir" dedi.KALP YETMEZLİĞİ RİSKİDoç. Dr. Avcı, koronavirüse yakalanıp, iyileşen hastalarda kalp yetmezliği başlangıcı olabileceğini söyledi. Covid-19 tedavisi görmüş kişilere mutlaka kalp sağlıklarını kontrol ettirmelerini tavsiye eden Avcı, "Koronavirüs geçiren hastalarda kalp yetmezliği gelişebiliyor ya da mevcut kalp yetmezliği ilerleyebiliyor. Enfeksiyona bağlı kalp kası tutulması da olabiliyor. Özellikle koronavirüs geçirenlere ve belirli yaşın üzerinde olanlara kalp muayenesi yapmak gerekir ve eğer herhangi bir rahatsızlık tespit edilirse de hastalığın şiddetine göre belirli takipleri muhakkak öneriyoruz" diye konuştu.