Koronavirüs - Hükümetin baş bilim danışmanı: İngiltere salgında en fazla takdir edilen ülke olmadı - Son Dakika

Koronavirüs - Hükümetin baş bilim danışmanı: İngiltere salgında en fazla takdir edilen ülke olmadı

Avam Kamarası'nın Bilim ve Teknoloji Komisyonu'nda İngiltere'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere dair değerlendirme yapmak üzere görüşleri sorulan baş bilim danışmanı Patrick Vallance, salgınla ilgili sonucun "iyi olmadığını", İngiltere'nin bu bakımdan "dünyada en fazla takdir.

İngiltere'de hükümetin baş bilim danışmanı, ülkede koronavirüs salgınıyla ilgili sonucun "iyi olmadığını" ifade etti.

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Avam Kamarası'nın Bilim ve Teknoloji Komisyonu'nda İngiltere'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere dair değerlendirme yapmak üzere görüşleri sorulan Patrick Vallance, İngiltere'nin bu bakımdan "dünyada en fazla takdir edilen" ülke olmadığını söyledi.

Ülkelerin salgına karşı aldığı önlemlerin ne kadar iyi olduğunu belirleyen "birçok faktör" olduğunu belirten Vallance, "İngiltere'de sonucun iyi olmadığı açık, bu konunun net olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, İngiltere 293 bini aşkın vaka sayısı ile dünyada 9. sırada, 45 bini aşkın can kaybı ile de ABD ve Brezilya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Salgının ilk dönemlerinde daha fazla test yapılması gerektiğini belirten Vallance, "İlk dönemlerde daha büyük test kapasitesi olması kesinlikle tercih edilirdi" dedi.

Sorunun sadece test olmadığını söyleyen danışman, yetkililerin gerekli bilgilere sahip olmasının önemini vurgulayarak "hastanelerdeki hastalarla ilgili, hastaneye yatış oranı gibi konularda temel bilgi akışı olmalı" dedi.

Yaşlıların kaldığı bakımevlerinde personelin düzenli teste tabi tutulması konusunda hükümetin geç kaldığı yönündeki eleştirilere dair Vallance, bakımevlerinin koronavirüs salgınından korunması yönünde Şubat ayında hükümete tavsiyede bulunduklarını, ancak düzenli test konusunda tavsiyede bulunup bulunmadıklarını hatırlamadığını belirtti.

Bilim kurulu danışmanlarının hükümete, salgına karşı kısıtlamaları "bir an önce", 16 veya 18 Mart'ta uygulaması yönünde tavsiyede bulunduklarını ifade etti.

İngiltere'de hükümet salgının yayılmasını önlemek amacıyla 23 Mart'ta sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulamaya koymuştu.

Hükümetinin eski bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson da Komisyon'a geçen hafta verdiği ifadede, "Kısıtlamalar bir hafta önce başlasaydı, " demişti.

Vallance, verilerin zamanında ellerine ulaşmaması ile ilgili sorunlardan kaynaklı olarak, Mart ayı ortalarında bilim insanlarının, "salgının sanıldığından daha fazla ilerlediğini" fark ettiklerini belirtti.





İkinci dalga ve R katsayısı

Koronavirüsün yıllarca var olacağını söyleyen Vallance, salgında ikinci dalga ile ilgili bir soruya da "bundan kast edilen, aslında bastırılan ilk dalganın yeniden ortaya çıkmasıdır" diye cevap verdi.

Komisyondaki milletvekillerinin, vaka sayılarının kışın artması ile ilgili sorusuna, "Bunun da hala ilk dalganın devamı olarak ele alınabileceğini" söyledi.

Vallance, "Bu virüsün önümüzdeki birkaç yıl boyunca farklı dalgalar halinde geri gelmesi oldukça muhtemel" diye devam etti.

Virüsün bulaşma katsayısı R konusunda ise danışman, salgının ilk aşamalarında doğru bir ölçü kaynağı olduğunu, ancak vaka sayıları azaldıkça bu katsayının "körelmiş ve gecikmeli bir araç" haline geldiğini kaydetti.

Vallance, "İkinci dalga ile ilgili göstergeler, pozitif test oranının artmasıyla ortaya çıkacaktır" dedi.

Koronavirüs, İngiltere, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:22 

Son Dakika Dünya Koronavirüs - Hükümetin baş bilim danışmanı: İngiltere salgında en fazla takdir edilen ülke olmadı - Son Dakika Dünya
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