Koronavirüs: Londra ve Essex'te önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor

Londra'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemlerin Cumartesi gününden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı açıklandı. Londra'yla birlikte Essex'in de "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı bildirildi. Manchester ise en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alınıyor.

"Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Londra milletvekillerini konuyla ilgili bilgilendiriyor.

Londra Belediye Başkan Khan: Başka bir seçenek yok

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Kimse daha fazla kısıtlama istemiyor ancak bu Londralıları korumak için gerekli görüldü" dedi ve "başka bir seçeneğin olmadığını" söyledi.

Koronavirüs kısıtlamalarının vaka artışı görülen bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor.

Londra'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730'a ulaşmış ve dün 1722 yeni vaka tespit edilmişti.

Ülke çapında yeni vaka sayıları dün 20 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 657 bini aştı, can kaybı ise 43 bin 245'e ulaştı.

Manchester 'çok yüksek tehdit' kategorisinde

"Çok yüksek tehdit" kategorisinde şimdiye kadar yalnızca Liverpool kenti bulunuyordu. Bugün alınan kararlarla Manchester da en yüksek seviyede kısıtlamaların uygulanacağı üçüncü seviyeye geçti.

Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.

"Yüksek tehdit" değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanacak ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebilecek.

"Çok yüksek tehdit" altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.

Muhalefetin baskısı artıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, niçin ülke çapında geçerli olacak tek tip sokağa çıkma kısıtlaması planı ilan etmediğini açıklarken, "Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum" demiş ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söylemişti.

Ülkede ayrıca "devre kesici" olarak nitelendirilen, günlük hayatın geçici bir süre -en az 2 hafta - "askıya alınması" da tartışılıyor. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte, Başbakan Boris Johnson üzerinde de bu yönde baskılar artıyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'a "bilime uygun hareket etme" çağrısı yaptı.

Keir Starmer, her yerde farklı tedbirler öngören ve yerel yönetimler tarafından da eleştirilen plan yerine, ulusal düzeyde "devre kesici" diye tabir edilen sıkı önlemleri uygulanmasını istedi.

Muhalefet, Ekim ayı bitmeden İngiltere'nin her yerinde hayatı tamamen durduracak düzeyde sıkı önlemler açıklanması gerektiğini vurguluyor.