Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti - Son Dakika

Dünyada 244 binin üstünde insanı hayattan koparan 3,5 milyona yakın kişiyi de enfekte eden koronavirüs salgıyla ilgili konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, "Koronavirüs salgını nasıl bitecek?" sorusuna yanıt verdi.

Ertuğrul, "Bulaşıcı hastalıklarda genel kuraldır ya hastalığı geçirirsiniz bağışık hale gelirsiniz veya da bir aşısı olur aşıyla bağışıklık hale getirilir." ifadelerini kullandı. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için toplumun yüzde 70'inin enfekte olması gerekiyor. Aşının bulunup kullanılmasıyla ilgili ise önümüzde uzun bir süreç olduğu öngörülüyor.

Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü; "2021 Ocağına kadar beklemek gerekiyor. Şimdi aşı çalışmalarında bir kural vardır bir molekülü bulursunuz o mülekülü testlerden geçirirsiniz. Yan etkisinin olup olmadıağı ne kadar olduğu araştırılıyor, şimdi tüm bunların hepsi belirli zaman alan işlemler.

AŞININ ÜRETİLMESİ SORUNUN TAMAMEN ÇÖZÜLDÜĞÜ ANLAMINA GELMİYOR

Şimdi aşıyı ürettiniz tek doz veya üç doz beş doz şimdi dünyadaki herkesi aşılayabilmek veya en azından risk grubundakileri aşılayabilmek için onu üretecek tesisi de hazırlamanız gerekiyor. Yani sadece aşıyı üretmek yetmiyor milyarlarca insanın aşılanmasından bahsediyoruz.

Sonbaharda ikinci dalgayı yakayabiliriz ki o birinci dalgadan şiddetli olabilir. Gevşemek demek bu dönemde salgının toplumsal anlamda hızla yayılması demek.

VAKA SAYISININ DÜŞMESİ SALGININ GEÇTİĞİ ANLAMINA GELİYOR MU?

Salgını kontrol altına almış durumdayız ama henüz bitirmedik salgın bitmedi zaten bu bir aşı bulunana kadar veya bunun bir tedavisi gelene kadar bu salgını tam olarak bitirdik diyemeyeceğiz."

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