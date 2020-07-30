Koronavirüs test sonucu belirsiz çıkan F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir - Son Dakika

Koronavirüs test sonucu belirsiz çıkan F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.

Koronavirüs test sonucu belirsiz çıkan F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.

Formula 1'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Racing Point'in 30 yaşındaki Meksikalı pilotu Perez'in Kovid-19 testi belirsiz sonuçlandı.

Bunun üzerine Perez, 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışının yapılacağı Silverstone Pisti'ne çıkmadı ve kendisini izole etti.

Tekrar test yapılan Perez, sonucun yine negatif çıkmaması halinde hafta sonu koşulacak yarışa katılamayacak.

Büyük Britanya, Sergio Perez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 08:03

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Koronavirüs test sonucu belirsiz çıkan F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir - Son Dakika Spor
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