Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de tehlike altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de tehlike altında - Son Dakika Dünya

Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de tehlike altında

34 dakika önce

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 yalnızca yaşlılarda ciddi sonuçlar doğurmuyor. Fransız halk sağlığı merkezine göre, Fransa'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 35'i 65 yaşın altında.

Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de tehlike altında, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 yalnızca yaşlılarda ciddi sonuçlar doğurmuyor. Fransız halk sağlığı merkezine göre, Fransa'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 35'i 65 yaşın altında.


İtalya'daysa uzmanlar, gençlerin de artık tehlike altında olduğunu söylüyor. Kuzey İtalya'daki Papa Giovanni di Bergamo hastanesinin anestezi ve yoğun bakım ünitesi direktörü Luca Lorini, hasta tipinin değiştiğini, 40 ila 45 yaş arası ağır hasta sayısının arttığını söylüyor. Uzmanlar genç hasta sayısının artmasından endişeli olduklarını dile getiriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İtalya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu         
19:34
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı         
14:26
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 01:23:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de tehlike altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]