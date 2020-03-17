Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de tehlike altında

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 yalnızca yaşlılarda ciddi sonuçlar doğurmuyor. Fransız halk sağlığı merkezine göre, Fransa'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 35'i 65 yaşın altında.



İtalya'daysa uzmanlar, gençlerin de artık tehlike altında olduğunu söylüyor. Kuzey İtalya'daki Papa Giovanni di Bergamo hastanesinin anestezi ve yoğun bakım ünitesi direktörü Luca Lorini, hasta tipinin değiştiğini, 40 ila 45 yaş arası ağır hasta sayısının arttığını söylüyor. Uzmanlar genç hasta sayısının artmasından endişeli olduklarını dile getiriyor.