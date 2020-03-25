Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı - Son Dakika

Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

6 saat önce

Şanlıurfa Teknokentteki bir firma ile Kahramanmaraş'taki Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperlikleri üretimine başladı.

Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı, System.String[]

RAUF MALTAŞ/ ALİ ÖZTÜRK - Şanlıurfa Teknokentteki bir firma ile Kahramanmaraş'taki Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperlikleri üretimine başladı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesindeki teknokentte faaliyet gösteren firmanın ekip sözcüsü ve aynı zamanda üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammed Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmaya karar verdiklerini söyledi.

Koronavirüse karşı 3D yazıcı desteğiyle yüz siperliği üretmeye başladıklarını belirten Filiz, şöyle konuştu:

"Tasarım sürecinin ardından 3 boyutlu yazıcıyla üretim yapıyoruz. Her bir siperliği bir saat 26 dakikada üretebiliyoruz. Gelen talebe bu şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Şanlıurfa için talep toplamaya başladık, 12 saatte 722 talebi geçtik. İlk başta 6 yazıcıyla başladık talep artınca operasyonu büyüttük. Şu an 14 yazıcıyla üretime geçtik."

Teknoloji sayesinde siperlik üretiminde kalıp ve makineye ihtiyaç duyulmadığını vurgulayan Filiz, böylece ürünün hem maliyetinin düşürüldüğünü hem de hazırlanma sürecinin hızlandırıldığını dile getirdi.

"Hastanede kullanmaya başladık"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek de siperliğin etkin koruma sağladığını belirterek, hastanede alıp kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının görev sırasında elini gayri ihtiyari yüzüne götürebildiğini vurgulayan Güzelçiçek, şunları söyledi:

"Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor. Bu siperlik ile aynı zamanda maske de kullanılıyor. Bu siper bizim için önemli bir psikolojik rahatlık da sağlıyor. Biz hastanede kullanmaya başladık. Nöbetçi arkadaşlarımız bu kalkanla çalışıyor şu an."

Ürünlerin ilk maliyeti üniversiteden

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik de Şanlıurfa Teknokenti ziyaret ederek, çalışanlara sağlık görevlilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ürünlerin ilk maliyetini üniversite olarak karşıladıklarını belirten Çelik, çok sayıda kurum ve kuruluşun siperlik için kendileriyle irtibat kurduğunu anlattı.

Gençlerin desteğini önemsediğini vurgulayan Çelik, "Üretilen siperlikleri hem kendi kurumlarımıza hem de talep eden farklı kurumlara veriyorlar. Günde pek çok siperlik üretiliyor. Yaptıkları çok önemli bir katkıdır, güzel bir çalışmaya imza atıyorlar." dedi.

"İhtiyacı olanlara ulaştıracağız"

Kahramanmaraş'ta bulunan Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi de 3D siperlik üretimi yapıyor.

Merkez müdürü Mehmet Turaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmen arkadaşlarıyla tatil günlerini merkezde siperlik yaparak geçirdiklerini söyledi.

Artan taleplere cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Turaç, şöyle devam etti:

"Koranavirüsle mücadelede sahip olduğumuz 3 boyutlu yazıcı potansiyeliyle medikal parçalara, araç ve gereçlere ihtiyaç duyan hastaneleri desteklemek ve kişisel korunmaya cevap vermek istiyoruz. 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş parçalar, ihtiyaç anında orijinal parçaların yerini daha kısa sürede alabiliyor. Şu anda hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının hastalarla yakından irtibatları sırasında korunmalarını sağlayacak yüz kalkanı üretiyoruz. İhtiyacı olan kurum ve kuruluşlara hastane ve sağlık merkezleri gibi yerlere bu ürünlerin ulaştırılmasını sağlayacağız."

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:50:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]