Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı

14.10.2020 12:16
Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı, System.String[]

KORONAVİRÜSLE mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının da bu virüse yakalanması kaçınılmaz hale geldi.

KORONAVİRÜSLE mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının da bu virüse yakalanması kaçınılmaz hale geldi. Onlardan biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu. Evde izole olarak bu virüsü yenen Doç. Dr. Kutlubay, "Şimdiye kadar ağır grip geçirdiğim de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan bir hastalık olmadı. Açıkçası çember daralıyor, vatandaşların kurallara riayet etmeleri gerekiyor. Yoksa Kovid her an kapılarını çalabilir"dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Mart ayından bu yana ülkemizde de görülüyor. İlk vakanın ortaya çıkmasının ardından tüm sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer aldı. Canla başla çalışan sağlık emekçilerinin koronavirüse yakalanması da kaçınılmaz oldu. Kimi sağlık çalışanları bu virüs nedeniyle hayatını kaybederken, kimi bu hastalığı yendi. Bu mücadele sırasında  virüse yakalananlardan biri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Doç. Dr. Kutlubay, hastalığı yenerek tekrar ekibinin ve mücadelesinin başına döndü.

İLK ÖNCE UZMAN VE ASİSTAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTA OLDU

Başhekim Doç. Dr. Kutlubay yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Mart ayından beri sürekli Kovid servislerindeydim. Hastane içerisindeyiz tabii 'biz de bir ara kapacağız' diye düşünüyorduk. Bundan yaklaşık 18 gün önce dermatoloji bölümünde bir uzmanımız ve asistanımızın Kovid testi pozitif çıkınca bütün klinik şüphelendik. Test yaptırdık, ilk testimiz negatif çıktı. İki gün sonra bende kemik, kas ve baş ağrısının yanı sıra öksürük başlayınca tekrar test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Öksürük olunca tomografi de çekildi ve akciğerlerde de tutulum vardı. O meşhur buzlu cam görüntüsü bende de oldu. Hemen tedaviye başladık. Evde kendimi izole ettim. 15 gün evde izole oldum. Bütün takviye edici, kovid ilaçları ve antiviral ilaçları kullandım. İlk hafta ağrılarım çok fazla oldu. Öksürük ve ses kısıklığı başladı. Bel ağrım çok fazla oldu. Enfeksiyon hocaları da şaşırdı bu duruma. Tat ve koku kaybı meydana geldi. Şu anda yüzde 70 oranında düzeldi. Şiddetli baş ağrıları yaşadım. En son iki test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Ben de pazartesi itibarıyla işimin başına geldim. Sadece ses kısıklığı kaldı"

"ÇALIŞMAK İSTESEM DE ÇALIŞAMIYORDUM. KONSANTRE OLAMIYOR, YOĞUN AĞRILAR YAŞIYORDUM"Bu zamana kadar hiçbir hastalığın kendisini bu kadar sarsmadığını kaydeden Doç. Dr. Kutlubay, "Ben bunu hafif geçirdiğimi düşünüyorum yoğun bakıma girmedim, hastaneye yatmadım ama beni görenler öksürüklerim ağrılarım hafif ama ağır atlattığımı söylüyorlar. Şimdiye kadar ağır grip geçirdiğim de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan bir hastalık olmadı. Mecburen 1 hafta 10 gün evde yattım ve ciddi anlamda çok halsizdim. Çalışmak istesem de çalışamıyordum. Konsantre olamıyor, yoğun ağrılar yaşıyordum" dedi.

"ÇOCUKLARIM UZAKTAN BAKIP, ÖPÜCÜK GÖNDERDİLER"10 ve 13 yaşında iki çocuk sahibi olan ve izolasyon sürecinde en çocuklarının zorlandığını belirten Doç. Dr. Kutlubay, izolasyon nedeniyle görüşemediği çocuklarının kapı altından kalpli notlar attıklarını, uzaktan öpücük gönderdiklerini ve duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, "O anlarda hastaneye yatanlar, yoğun bakıma girenler, satürasyona girenler ne hissetti diye düşündüm. Yoğun bakıma girseydim ne yapardım diye düşünüyor insan. Ölüm riski de var sonuçta. Evde çocuklarım ve onlar da biliyorlar koronavirüsün ne olduğunu. Herkes izole oldu. Çocuk gözünden bakınca hasta olan bir babası var. Onlar için de zor oldu. Yanıma gelmedi, sarılamadılar. Çocuklarım uzaktan bakıp, öpücük gönderdiler" diye konuştu.

"KOVİD HER AN KAPILARINI ÇALABİLİR"

Koronavirüse karşı hala tedbirsiz davranan ve kurallara uymayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Doç. Dr. Kutlubay, "Açıkçası çember daralıyor. Artık çok fazla pozitif vaka var. Eş, dost, sağlık çalışanı artık herkes hasta olmaya başladı. Durumu ağır olanlar da var. ben ağır hafif atlattım ama daha şiddetli yaşayanlar da var. bunun ilacı ve kesin aşısı çıkana kadar biz Kovidle boğuşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin değil, tüm dünyanın gerçeği bu. Vatandaşların en başından beri söylediğimiz kurallara riayet etmeleri gerekiyor yoksa Kovid her an kapılarını çalabilir" uyarısında bulundu.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı - Son Dakika

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