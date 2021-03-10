Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,hastaneye kaldırılmıştı. Erbaş'ın sağlık süreciyle ilgili son durumu da belli oldu.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE TUTULUYOR

Hastaneye tedbir amaçlı kaldırıldığı bilgisini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla ilerlediğini kaydetti. Erbaş gibi Twitter'dan paylaşım yapan Orhan, durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi.

ALİ ERBAŞ DUA İSTEMİŞTİ

Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, virüse yakalandığını duyurmuş ve dua istemişti.