KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR - Son Dakika
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KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR

24.05.2022 09:35

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Covid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nde koronavirüsü atlatan 2 bin 500 hasta kontrolden geçirildi.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Covid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nde koronavirüsü atlatan 2 bin 500 hasta kontrolden geçirildi. Merkezde görevli Dr. Melek Demircan, koronavirüsü hafif atlatanlarda en sık görülen şikayetlerin başında nefes darlığı olduğunu belirterek, "Hastalığı hafif geçirseler de kas ve eklem ağrıları, unutkanlık, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetleri hastalarımızda görüyoruz. Özellikle en sık karşılaştığımız problemlerden birisi nefes darlığı" dedi.

Koronavirüsü atlatan kişilerin uzun dönem takiplerinin yapıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki Covid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nde 2 bin 500 hastanın kontrolleri gerçekleştirildi. Özellikle koronavirüsü hastane yerine evde tedavi görerek hafif atlatanlarda başta nefes darlığı olmak üzere kas ve eklem ağrıları, unutkanlık, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetlerin halen görüldüğü belirtildi. Dr. Melek Demircan, 2 bin 500 hastanın 145'inin 2 yıllık takip sürecinin tamamlandığını belirterek, "Hastalarımızı Covid geçirdikten sonra hastaneye yatışları varsa taburcu olduklarından 1 ay sonra hastaneye yatışları yoksa karantina bitiminden 1 ay sonra ilk kontrollerimize çağırıyoruz. Daha sonra belirli aralıklarla takiplerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 2 bin 500 hastamızın kontrollerini yaptık. Bu hastalarımızın 145'i dördüncü kontrollerini tamamladılar. Hastamızın ilk kontrolünden sonraki ikinci kontrol 1 ay sonra takip aralıkları giderek açılıyor. Toplamda 7 kontrolümüz var. Toplam takip süremiz 2 yıl ama bu süre içerisinde hastamızın ihtiyacı doğrultusunda daha erken çağırdığımız hastalarımız da oluyor. Bazen randevusuna gelmediğinde aradığımız, tekrar Covid geçirdiğini öğrendiğimiz hastalarımız da oluyor. Sonrasındaki takipte her şeyi en başa alıyoruz ve takiplerimize devam ediyoruz" dedi.

'EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİYLE KARŞILAŞIYORUZ'

Koronavirüsü evinde tedavi olarak hafif atlatanlarda en çok nefes darlığı gözlemlediklerini ve Covid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nde yapılan tetkiklere göre hastalara özel tedavi uygulandığını söyleyen Demircan, şöyle konuştu:

"Hastalarımıza yaptığımız takiplerde en sık karşılaştığımız şikayetler, hastalığı hafif geçirseler de ya da hastalık sırasında herhangi bir şikayet hissetmeseler bile karantina bitiminden sonra veya hastalık bitiminden birkaç hafta sonrasında kas ve eklem ağrıları, unutkanlık, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetleri hastalarımızda görüyoruz. Bu şikayetler hastaların yaş grubundan ya da daha önceki kronik hastalıklarından bağımsız olarak gelişiyor. Daha genç olanlarda daha dinamik olanlarda, sportif faaliyetlerde bulunanlarda da ortaya çıkabiliyor. Hiçbir kronik hastalığı olmayanlarda da ortaya çıkabiliyor. Özellikle en sık karşılaştığımız problemlerden biri nefes darlığı. Hastalarımız günlük aktiviteleri sırasında fark etmeseler bile merdiven, yokuş çıkarken, efor sarf ederken ortaya çıkan bir nefes darlıkları oluyor. Hastalarımızın kontrolleri sırasında koronavirüsün olası etkilerine yönelik olarak tetkiklerimizi yapıyoruz ve ilgili birimlere sevk ediyoruz. Yapılan tedavilerin ardından hastalarımızın şikayetlerinin gerilediğini, hayat standartlarının arttığını, çok daha rahat yaşadıklarını görebiliyoruz."

KORONAVİRÜSTEN TERLEME VE ÜŞÜME KALDI

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 2021 yılında koronavirüse yakalandıktan sonra hafif atlatan Cevahir Can Başar (52), hastalığın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen üşüme sorunu yaşadığını söyledi. İzlem Merkezi'nde kontrollerin sürdüğünü kaydeden Başar, "Ben, eşim ve çocuklarım koronavirüse yakalandık. Çocuklarım hastalığı evde atlattı. Biz 1 haftasını evde, 10 gün de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gözetimde kaldık fakat ciğerlerimize inmediği için rahat atlattık. Eşimde çok fazla ateş oluyordu. Beni ateşim olmuyordu ama ağrılarım çok oluyordu. Biraz sıkıntılı bir dönemdi sonrasında aile hekimimiz bizi Covid İzleme Merkezi'ne yönlendirdi. O günden beri 3 ayda bir buraya geliyoruz. Eşimin ve benim kontrollerimiz yapılıyor. Doktorlarımın bana söylediği, değerlerimde bazen düşme ve yükselmeler oluyor. Böbreklerimde biraz problem var. Sürekli üşüyorum, hele akşam saatlerinden sonra çok fazla üşüyorum. Biz bu hastalığı hafif atlattık ama ağır atlatanların nasıl olduklarını düşünemiyorum" diye konuştu.

Abdülkadir Başar (58) ise eşi gibi üşüme sorunuyla birlikte terleme probleminin olduğunu belirterek, "1 yıldır Covid İzleme Merkezine geliyoruz. Bütün polikliniklerde muayene ve kontrollerimiz yapılıyor. Gerek duyulan ilaçlar veriliyor. Şu anda benim ciğerlerimde bir sorun kalmadı. Herhangi bir sıkıntım da yok sadece bende terleme sorunu var. Normalde olmuyordu. Hiç üşüme bilmezdim, üşümeler başladı. Covid'den bende bir tek bu kaldı. Doktorların söylediği zamana kadar gelmeye devam edeceğiz" dedi.

KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR
KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR
KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR
KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR
KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR
KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATANLARDA EN ÇOK NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR

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Kaynak: DHA

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