Karabük'te başlayan 'Tek Kullanımlık Bileklik' uygulaması Türkiye genelinde yapılacak - Son Dakika

Karabük'te başlayan 'Tek Kullanımlık Bileklik' uygulaması Türkiye genelinde yapılacak

-'Kırmızı' ve 'Mavi' bileklikler ihbarları sıfırladı

KARABÜK - Karabük'te korona virüs (Covid-19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için 1 Eylül 2020 tarihinde ilk defa başlatılan 'Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması' Türkiye genelinde yapılmaya başlayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot il olarak Karabük'te uygulamaya konulan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" olumlu sonuçlar vermeye başladı. Pozitif veya temaslı hastaların çoğunluğunun evlerde takip edilmesi nedeniyle faaliyete geçirilen uygulama kapsamında kent genelinde yaklaşık 2 bin kişi filyasyon ekipleri tarafından takılan 'Kırmızı' ve 'mavi' bilekliklerle kontrol ediliyor. Uygulama öncesi izolasyona uymayıp kuralları ihlal edenler hakkında artan ihbarlar bileklikler devreye girince sıfırlanma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde korona virüs vaka sayısında artış görülmesinden dolayı "Covid-19 tedbirlerini yeniden artıracağız" açıklamasını yapmasının ardından olumlu geri dönüşümü olan uygulama Türkiye genelinde yapılmaya başlayacak.

Uygulama kapsamında karantinada bulunan pozitif vak'alara 'kırmızı', temaslı hastalara da 'mavi' bileklik takılıyor. Filyasyon ekipleri tek kullanımlık bileklikleri pozitif veya temaslı kişileri kontrole gittiklerinde göremezlerse kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak. Bu uygulama sayesinde şahıslardan kaynaklı virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptıkları görüşmeler sonucunda sağlık personellerinin önerisiyle hastanelerde kullanılan tek kullanımlık hasta bilekliklerinin pozitif ve temaslı hastalara takılmasına karar verdiklerini ve bu kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığını söyledi.

"Uygulamaya geçtikten sonra ciddi bir rahatlama oldu"

Yırtılmış veya kaza eseri kopmuş olan bilekliklerin bildirilmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, 'Onlar için yenisi takalım' dedik. Açıkçası bu uygulamaya geçtikten sonra ihbarlarda azalma meydana geldi. Yani izolasyonu ihlal eden vatandaş sayısında önemli bir azalma meydana geldi ve ciddi bir caydırıcılık sağladığını düşünüyoruz. Tabi bu bir vatandaşlık görevi. Vatandaşlarımızın zaten gönüllü olarak riayet etmeleri gerekiyor ama bazı vatandaşlarımızın zaman zaman izolasyon kurallarını esnettiklerini ve uymadıklarını duyuyorduk. Ama bu uygulamaya geçtikten sonra ciddi bir rahatlama oldu' ifadelerini kullandı.