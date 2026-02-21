Korsan taksiler şimdi yandı! Ağır ceza geliyor

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler Meclis'ten geçerek yasalaştı. Özellikle büyükşehirlerde uzun süredir tartışma konusu olan korsan taşımacılıkla mücadele amacıyla hazırlanan düzenleme; hem sürücülere hem de araç sahiplerine ağır para cezaları ve ehliyet yaptırımları getiriyor.

TRAFİKTE YENİ CEZA DÖNEMİ

Yeni kurallara göre:

Belediyeden çalışma ruhsatı olmadan yolcu taşıyanlara 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Ruhsatta yazan faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlar (örneğin servis aracıyla taksicilik yapanlar) 46 bin TL ceza ödeyecek.

Aracını tescil belgesinde belirtilen kullanım amacı dışında kullananlara ve buna izin veren araç sahiplerine 20 bin TL ceza kesilecek.

EHLİYETE GEÇİCİ EL KOYMA

Düzenleme yalnızca para cezasıyla sınırlı değil. İzinsiz yolcu taşıdığı belirlenen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda para cezası 200 bin TL'ye çıkacak. Ayrıca sürücüler, el konulan ehliyetlerini geri alabilmek için tüm idari para cezalarını ödemek zorunda olacak.

"ATILAN ADIM OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemenin sektörde adil rekabeti güçlendireceğini söyledi. Yasal taşımacılık yapan esnafın vergi ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatan Yiğiner, korsan taşımacılığın haksız kazanç sağladığını belirtti.

Ehliyete el koyma süresinin daha uzun olmasını istediklerini ifade eden Yiğiner, buna rağmen atılan adımı önemli bulduklarını vurguladı. Ayrıca taksicilere de çağrıda bulunarak müşteri memnuniyetinin artırılması gerektiğini, özellikle turistik bölgelerde yaşanan "yolcu seçme" sorununa karşı da mücadele edeceklerini dile getirdi.