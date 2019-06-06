Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
Son Dakika Güncel Haber

Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler

1 saat önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen doğaseverler tarafından görüntülendi.

Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler, System.String[]
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen doğaseverler tarafından görüntülendi. Tuncelili doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, beraberindeki arkadaşlarıyla Ovacık'ın Ağaçpınar köyünde gezerken, 3 kişinin ters laleleri kopardığını fark etti. Türkiye'de koruma altında bulunan ters laleleri sökerek, götürmek isteyen 3 kişi, doğaseverler tarafından görüntülendi. Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin lira para cezası olduğunu anlatan Malik Kaya, uyarılara rağmen 3 kişinin laleleri alıp, götürdüğünü söyledi. Kaya, "Tunceli'nin belli noktalarında bu ters laleler yetişiyor. Bu özel çiçek halk arasında 'ağlayan gelin' olarak biliniyor. Türkiye'ye özgü endemik bir bitki türü ve koruma altında olduğu için kesinlikle doğal ortamında bir tanesini sökmek bile yasak. Sadece mayıs ayı ortalarında çiçek açan ve 15 günlük ömrü olan bu çiçekleri görmek için her yıl Ovacık ilçesi Ağaçpınar köyüne binlerce yerli- yabancı turist geliyor. Biz bir grup doğa fotoğrafçısı bu özel çiçekleri görüntülemek için bölgeye gittiğimiz sırada, 3 kişi tarafından ters laleleri kökünden soğanı ile birlikte söküp, götürdüklerin görüntüledik. Kim oldukların bilmiyoruz. Çektiğimiz bu görüntüleri yetkililerle paylaşacağız" dedi.

- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
Malik Kaya, Türkiye, Tunceli, Ovacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:12:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]