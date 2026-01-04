KOSGEB Destek Programı Tamamlandı - Son Dakika
Ekonomi

KOSGEB Destek Programı Tamamlandı

04.01.2026 15:18
Bakan Kacır, 2025'te 2,440 KOBİ'nin toplam 38,4 milyar lira finansmana erişeceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı çağrılarının tamamlandığını belirterek, "2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na yönelik başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025 çağrılarını tamamladık. 2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ilk iki dönemde 1647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.

Kaynak: AA

