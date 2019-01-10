Son Dakika Haberleri: Kosgeb, Kulalı Girişimcilerin Umudu Oldu

Kosgeb, Kulalı Girişimcilerin Umudu Oldu

1 saat önce

KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyen girişimciler, Kula Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde açılan kursları tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Kosgeb, Kulalı Girişimcilerin Umudu Oldu, System.String[]
KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyen girişimciler, Kula Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde açılan kursları tamamlayarak sertifikalarını aldı.

KOSGEB Manisa Müdürlüğü ve Kula Belediyesi tarafından açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 27 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Kula Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Karaayak, Kulalıların içerisinde barındırdığı girişimci ruhla açacakları iş yerlerinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını, girişimcilerin KOSGEB'den aldıkları hibe ve destekler sayesinde ticaretlerini ve üretimlerini destekleyerek büyüyeceklerini söyledi.

KOSGEB kursunun 19 yaşındaki en genç kursiyeri Burak Alçı, aldığı eğitim sayesinde hayata bakış açısının ve cesaretinin arttığını dile getirerek, "Benim hayallerimde otel sahibi olmak yatıyor. Kula'nın turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Kula'da nostaljiyle modern çağın gereklerini içerisinde barından butik otel açmayı istiyorum. Devletimizin bizlere tanıdığı hibe ve desteklerinden faydalanarak butik otelimi açacağım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:36 Kaynak: AA

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