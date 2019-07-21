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Köşk'te korkunç cinayet

1 saat önce

Aydın'ın Köşk İlçesi'nde 24 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakının bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu.

Köşk'te korkunç cinayet, System.String[]
Aydın'ın Köşk İlçesi'nde 24 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakının bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu. Kafası taşla ezilen ve vücudunun değişik yerlerinde bıçak yarası bulunan Mehmet Biçer'in evinin önünde öldürüldükten sonra dere kenarına sürüklendiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde dere kenarında bir şahsın kanlar içinde yattığını gören şahıslar durumu polise ihbar etti. Bölgeye gelen polis ekipleri feci şekilde öldürülmüş olan şahsın Mehmet Biçer olduğunu belirledi. İddiaya göre evinin önünde öldürüldükten sonra çay kenarına taşındığı belirtilen Mehmet Biçer'in kafasına vurulan taş da çayın içerisinde bulundu.

Elektrikçi ustası olan Mehmet Biçer'in yaklaşık 15 yıl önce ilçeye bağlı Ilıdağ Mahallesi'nden Köşk ilçesindeki Başçayır Caddesi Çaykenarı'ndaki evine taşındığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Biçer'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü ve cinayet zanlısının tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Mehmet Biçer, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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