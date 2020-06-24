Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve 9 kişiye 'savaş suçu' davası - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve 9 kişiye 'savaş suçu' davası

Lahey'deki uluslararası mahkemede Sırplara karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Cumhurbaşkanı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve 9 kişi hakkında dava açıldı.

Lahey'deki uluslararası mahkemede Sırplara karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Cumhurbaşkanı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve 9 kişi hakkında dava açıldı.

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Lahey merkezli özel bir savcı, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve diğer dokuz kişi hakkında cinayet ve savaş suçları nedeniyle iddianame hazırladı. Thaçi, 1990'ların sonlarında Kosova savaşı sırasında Sırp karşıtı güçlere önderlik etmişti. Thaçi, Kosova Savaşı (1998-1999) sırasında Sırp karşıtı Kosovalı paramiliter örgütlerinden birine de önderlik yapmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve 9 kişiye 'savaş suçu' davası - Son Dakika Dünya

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