Kosova'da 2 belediye binasına saldırı - Son Dakika

Kosova'da Sırplar tarafından yönetilen 4 belediyeden 2'sinde yer alan İçişleri Bakanlığına bağlı ofislerine saldırı düzenlendi.

Kosova'da Kosovalı Sırplar tarafından yönetilen 4 belediyeden 2'sine ait binalarda faaliyet gösteren İçişleri Bakanlığına bağlı ofisleri kimliği belirsiz saldırganlar tarafından hedef alındı. Zubin Potok'taki belediye binası kundaklanırken, binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Zubin Potok İtfaiye şefi Saşa Bozoviç yaptığı açıklamada, yangın sonucu binada faaliyet gösteren ve Kosova İçişleri Bakanlığına bağlı Araç Kayıt Ofisi'nin kül olduğunu belirterek, olay sırasında içerde kimse bulunmadığı için yaralanan olmadığını ifade etti.

Kosovalı Sırpların yönettiği Zveçan Belediyesine ait binada yer alan İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus Kayıt İşleri Ofisi'ne de el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Nüfus Kayıt Ofisi büyük hasar gördü.

Kosova polisi saldırıları doğrularken, saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiği belirsizliğini koruyor. Saldırıların arkasında kuzeyde yaşayan milliyetçi Kosovalı Sırpların olduğu iddia ediliyor. Ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpların, söz konusu saldırılarla bölgede Kosova kurumlarını istemediklerine dair hükümete mesaj verdikleri öne sürülüyor. Polisin olaylara ilişkin incelemeleri devam ediyor.

"Saldırılara müsamaha gösterilmeyecek"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Zubin Potok'taki Araç Kayıt Ofisi ve Zveçan'daki Nüfus Kayıt Ofisine yönelik saldırıları Sırbistan'ın kışkırttığını savunarak, "Saldırılar tesadüfi değil, kasıtlı. Bu tür saldırılara ve bu saldırıları düzenleyenlere müsamaha gösterilmeyecek" dedi. Kurti, başta İbre Nehri'nin kuzeyindeki Sırp, Arnavut, Boşnak ve Romanlar olmak üzere azınlıktaki diğer halkların vatandaşlarını saldırılara karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Kosova Cumhurbaşkanlığından Sırbistan'a uyarı

Ülkenin kuzeyinde yaşanan saldırı olaylarının ardından Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi, durumun herhangi bir şekilde tırmanmasından Sırbistan'ın sorumlu olacağı yönünde uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi yetkililerinden Blerim Vela kuzeydeki duruma tepki göstererek, "Sırbistan'ın stratejisi, Kosova kurumlarını kışkırtmak için gerilimi her gün artırmaktır. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, suç grupları ve yasadışı yapılanmaları teşvik ederek, araç kayıt merkezinin ofislerini yaktırdı" dedi.

Plaka gerginliği

Kosova'da hükümetin, geçtiğimiz günlerde araç plakası konusunda karşılıklılık ilkesi esasınca aldığı kararın ardından ülkenin kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede tansiyon yükselmişti. Hükümetin söz konusu kararı uygulamak için Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapılarına silahlı özel polis birimleri göndermesini protesto eden Sırplar gösteri düzenlemiş, sınır kapılarına giden yolları kamyonlarla kapatmıştı.

Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan'dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşılık aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya girmesine izin vermiyor. Bunun yerine Sırbistan'dan Kosova'ya girmek isteyen araçlara geçici plaka veriliyor. - PRİŞTİNE