Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi

20.05.2022 23:58

Kosova'nın başkenti Priştine'de kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Öğretmen, itfaiyeci gibi birçok farklı alandaki yüzlerce kamu çalışanının katıldığı gösteri kapsamında, başkentteki Zahir Payaziti Meydanı'ndan İskenderbey Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Gösteriyi düzenleyen Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği, hükümetten, kamu çalışanlarının maaşlarını düzenlenmesi ve zam yapılmasını sağlayan Maaşlar Kanunu'nu onaylamasını talep etti.

Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi
Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi
Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi
Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da kamuda maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika


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