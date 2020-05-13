Kosova hükümetinden 100 günlük değerlendirme - Son Dakika

Kosova Başbakanı Albin Kurti, hükümetin 100 gününün tartışıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Her gün hükümetin çalışmasını engelleyen sinirli bir Cumhurbaşkanının küresel bir salgın ve hükümetin devrilmesine odaklanan bir muhalefet vardı" dedi.



Kosova'da Bakanlar kurulu toplantısında hükümetin 100 günü değerlendirildi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, iktidarının 100 gününde istismarların durdurulduğuna vurgu yaptı. Kurti, hükümetin 100 günde pandemi ve her gün işini engelleyen sinirli bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.



"Bu 100 günde kamu paralarının tasarruf edilmesini başardık. Devleti kontrol eden dar bir politik elitin zenginleştiği kamu pozisyonlarının kötüye kullanılmasını durdurmak konusunda kararlar aldık. Bu yolsuzluklarla 100 günde mücadele edilemez ancak doğru kararlar içerisinde doğru adımları attık. Buna rağmen, bu 100 günde de engellerimiz vardı. Her gün hükümetin çalışmasını engelleyen sinirli bir Cumhurbaşkanının küresel bir salgın ve hükümetin devrilmesine odaklanan bir muhalefet vardı" ifadelerini kullanan Başbakan Kurti, son 3 hafta içinde Anayasa Mahkemesinin kararını beklemek zorunda oldukları için hükümetin salgınla mücadelede işini düzgün yapmasının zorlaştığına dikkat çekti.



Başbakan Kurti, "Sağlıktan başka şeylerle uğraşmak için daha fazla zaman harcadık. Korona virüsün en kritik haftasında hükümet ve Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele etmeye konsantre olmanın imkansız olduğunu gördü. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin önlemlere nasıl devam edileceği ve mahkeme kararlarına saygı gösterilmesi için beklemek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.



"Hükümetin, Cumhurbaşkanı tarafından gördüğü muamele talihsiz bir durumun eseridir"



Salgınla ilgili önlemlere zamanında başvurduklarını, virüs tanısı konulan vakaların sayısının azalmasında vatandaşların işbirliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Başbakan Albin Kurti, hükümetin düşürülmesi için eski rejime ait olan tüm partilerin bir çatı altında toplandığını söyledi. Başarı gösteren bir hükümetin devrilmesi için eski rejime ait tüm partilerin birleştiğini kaydeden Kurti, "İyi ve adil bir şekilde yorulmadan çalışan bir hükümete karşı neden bu kadar nefret. Hükümetin, Cumhurbaşkanı tarafından gördüğü muamele talihsiz bir durumun eseridir. Bakanların her biri bunun canlı bir kanıtı. Hükümetin insanları bir bütün olarak temsil ettiği mesajını göndermeliyiz. Küçük bir kabine ve küçük bir ülke olduğumuz için, fakir bir ülke olduğumuz için, hem hükümet değişikliği hem de kamu parasını yöneten ajanslar, yönetim kurullarının görevden alınması birilerine karşı intikam değil, hesap verebilirlik mekanizmasını tesis etmek ve kamu paralarının kötüye kullanması olaylarının durdurulması eylemidir" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE