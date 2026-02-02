Kosta Rika'da Başkanlık Seçimi: Fernandez Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kosta Rika'da Başkanlık Seçimi: Fernandez Önde

02.02.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosta Rika'da yapılan seçimde iktidardaki Fernandez, %48,5 oyla lider durumda. Ramos yenilgiyi kabul etti.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin ardından açıklanan ön sonuçlara göre, iktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Laura Fernandez, yüzde 48,5 oyla yarışı önde götürüyor.

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu, oyların yüzde 88,4'ünün sayıldığını ve iktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Fernandez'in seçimi yüzde 48,5 oyla önde götürdüğünü duyurdu.

Fernandez'in en yakın rakibi Ulusal Kurtuluş Partisinden Alvaro Ramos ise yüzde 33,3 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Yenilgiyi kabul eden Ramos, yapıcı muhalefet için çaba sarf edeceğini belirterek, "Demokraside muhalefet serbesttir, eleştirmek serbesttir." dedi.

Ramos'un yenilgiyi kabul etmesinin ardından destekçilerine seslenen Fernandez, "Halkın bana verdiği yetki açık, değişim köklü ve geri döndürülemez olacak." ifadesini kullandı.

Başkanlık için yarışan adaylardan Fernandez ve Ramos dışında yüzde 5'i geçen olmadı.

Kosta Rika seçim sistemine göre kazananın ilk turda belli olması için adaylardan birinin geçerli oyların en az yüzde 40'ını alması gerekiyor.

Seçime katılan 9 aday, kampanya sürecinde ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, tırmanan güvenlik sorunları ve hayat pahalılığı gibi kritik başlıklar üzerinde durmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosta Rika'da Başkanlık Seçimi: Fernandez Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:13:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kosta Rika'da Başkanlık Seçimi: Fernandez Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.