Kosta Rika\'da Laura Fernandes Başkan Seçildi

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da dün yapılan devlet başkanı seçimini iktidardaki Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez kazandı. Oyların yüzde 88'inin sayıldığı sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Chaves'in siyasi varisi ve eski özel kalem müdürü olan Fernandes, oyların yüzde 48,94'ünü alırken Ramos yüzde 33,02'de kaldı.