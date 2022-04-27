KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ - Son Dakika
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KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ

27.04.2022 13:55

SAMSUN'un Atakum ilçesinde çevreye kötü kokular yayılan ve inşaat atıklarının da döküldüğü derenin ıslah edilmesi isteniyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde çevreye kötü kokular yayılan ve inşaat atıklarının da döküldüğü derenin ıslah edilmesi isteniyor.

İlçenin Balaç Mahallesi 1027'inci Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, uzun süredir çevreye kötü kokular yayılan Balaç Deresi'nden dolayı zor günler yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunan mahalle halkı inşaat atıklarının da döküldüğü derenin önlem alınarak ıslah edilmesini istiyor.

'ENDİŞELENİYORUZ'

Özellikle yaz aylarında aşırı sinek ve koku oluştuğundan yakınan Çiğdem Özlem Sabah, "Yazın camı bile açamıyorum. Diğer apartmandaki arkadaşlar da aynı şeyi yaşıyorlardır. Çocuklar burada oyun oynuyorlar, topları kaçıyor. Hatta iki hafta önce kızımın topu kaçtı. Ben görmeseydim inip almaya çalışacaktı. İndik babası zor aldı topu. Endişeleniyoruz ve çocukların başka oyun alanları da yok. Aşağıya indiklerinde başlarına bir şey gelmesinden korkuyorum. Dakika başı başlarında duramıyoruz. Sonuçta bunlar 2-3 yaşlarında çocuklar değil. Hepsi 10 yaşlarında ve bir anlık gözlem kaybımızın yaşanması durumunda buraya inip topu alabilirler. Hatta bir tanesi topu almaya çalıştı ayakları çamur oldu ve biz bu dereden dolayı zor durumdayız" şeklinde konuştu.

'CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ'

Ekim ayında bu sokağa taşındıklarını belirten Reyhan Erdoğan da "Burası çocukların oyun alanı ve onlar için çok büyük bir tehlike. Ayrıca çok fazla sinek var. Camlarımızı açmak bile çok büyük bir sıkıntıydı. Problemimiz belli, bu derenin ıslah edilmesi gerekiyor" dedi.

Hasan Erdoğan ise, "Burada devam eden inşaatlardan çıkan hafriyat en kestirme yoldan bu dereye atılıyor. Bu da görsel anlamda kötü bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bununla ilgili tedbir alınmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ
KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ
KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ
KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, oyunlar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖTÜ KOKU YAYILAN DEREYE ISLAH TALEBİ - Son Dakika


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