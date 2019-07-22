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Kötü koku yayılan evinde ölü bulundu

32 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine, diyabet hastası Nimet Taş (54), yalnız oturduğu evinde ölü bulundu.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine, diyabet hastası Nimet Taş (54), yalnız oturduğu evinde ölü bulundu. Taş'ın 15 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2091 Sokak'taki binada meydana geldi. İki katlı binanın zemin katında yalnız oturan diyabet hastası Nimet Taş'ın dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, gelen kokular nedeniyle oksijen tüpü ve gaz maskesi takıp, içeri girdiklerinde Nimet Taş'ın cesedi ile karşılaştı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cesedi tabuta konmak istendi ancak Taş'ın cansız bedeni şiştiği için sığmadı. Bunun üzerine Taş'ın cesedi, ceset torbasına konularak evden çıkartıldı. Ceset evden çıkartılırken, etrafa yayılan yoğun kötü koku nedeniyle meraklı kalabalık, el ve giysileri ile burunlarını kapatmaya çalıştı. Taş'ın 15 günlük olduğu tahmin edilen cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılan Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
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