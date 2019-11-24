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KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti
6 saat önce
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:09 Kaynak: AA
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.
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