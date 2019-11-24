Son Dakika Haberleri: KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti
Son Dakika Güncel KOÜ akademisyenleri 'Türk itfaiyesinin röntgeni'ni çekti - Son Dakika

KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti

6 saat önce

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.

KOÜ akademisyenleri Türk itfaiyesinin röntgeni ni çekti

Kocaeli Üniversitesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:09 Kaynak: AA
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