Kova" Adlı Düzenekte Uyuşturucu Kullanırken Yakalandılar
51 dakika önce
Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından "kova" adı verdikleri düzenekte uyuşturucu kullanırken yakalanan 3 şahıstan 1'i uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Kırıkkale
'de narkotik polisi tarafından "kova" adı verdikleri düzenekte uyuşturucu kullanırken yakalanan 3 şahıstan 1'i uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kullandığı ve piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. Polis
ekiplerince, D.D. isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda sonucunda "kova" adı verdikleri düzenekte uyuşturucu kullanan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik şubeye getirilen D.D. ve diğer 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu kullanmak suçundan işlem haklarında işlem yapılan 2 şüpheli serbest bırakılırken, Kırıkkale Adliyesine sevk edilen D.D. ise uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:11 Kaynak: İHA
Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı