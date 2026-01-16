Kovancılar Belediyesi\'nden 5 Yeni Araç

Elazığ'da Kovancılar Belediyesi, 5 yeni aracı filosuna kattı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda konuşan Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede sunulan belediye hizmetlerini güçlendirmek için önemli bir yatırıma imza attıklarını söyledi.

Belediyenin tasarrufu esas alan ve öz kaynaklarını önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Gök, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kredi kullanmadan ve hibe almadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla araç filomuza 5 yeni araç kazandırdık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze 2 kabinli pikap ile belediyemizin farklı birimlerinde kullanılmak üzere 3 hizmet aracı aldık. İlçemize en iyi hizmeti sunabilmek için araç ve iş makinesi parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kovancılar'ı güçlü yarınlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."