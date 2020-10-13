KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın"

13.10.2020 13:43

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken hastalığa yakalanan Ağaçören Devlet Hastanesi Aile Hekimliği biriminde görevli doktor Kemal Songür, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken hastalığa yakalanan Ağaçören Devlet Hastanesi Aile Hekimliği biriminde görevli doktor Kemal Songür, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Evli ve iki çocuk sahibi 37 yaşındaki Songür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, entegre bir hastanede görev yaptığını belirterek hem aile hekimliğinde hem de hastanenin acil kısmında hasta baktığını söyledi.

Her sağlık kuruluşunda olduğu gibi kendilerinde de Kovid-19 salgını nedeniyle bir yoğunluk yaşandığını anlatan Songür, "Muhtemelen o dönemlerde viral yükün artmasına bağlı olarak ben de bu hastalığa yakalandım. Durumumdan şüphelenince test yaptırdım ve pozitif çıktı. Çok yoğun eklem ve kas ağrısı şikayetim vardı. Kendimi bir hafta evimde karantinaya aldım. Bu bir haftanın sonunda şikayetlerim arttı. Ateşim çok yükseldi, nefes darlığım olmaya başladı, artık soluk alıp verememeye başlamıştım. Ateşim 41 dereceyi bulunca sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldım." diye konuştu.

Herhangi bir kronik hastalığının olmadığının altını çizen Songür, 2 gün serviste kaldıktan sonra kanlı balgam ve solunum şikayetlerinin olması üzerine yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını ifade etti.

"Yoğun bakım servisi insanın psikolojisini zorluyor"

O dönemde, nefes almakta zorluk çektiğini, oksijensiz beş adım bile ileri gidemediğini aktaran Songür, şöyle konuştu:

"Yoğun bakım süreci hepsinden daha kötüydü. Sağ olsunlar hastanemizdeki ekipler çok ilgilendi bizlerle. Sanki ailelerinden biriymişiz gibi ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakımda immün plazma tedavisi planlandı. Kovid-19 geçiren tüm vatandaşlarımızı immün plazma bağışı vermelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ihtiyaç çok fazla. Tedavim boyunca 6-8 saat arasında yüz üstü yattım, ciğerlerimizin daha iyi havalanabilmesi için. Akciğerlerimize zorla oksijen veren makinelerimiz var, bir süre buna bağlı kaldım. Ardından değerlerim düzelmeye başladı. Ancak yoğun bakım servisi insanın psikolojisini zorluyor. Orada kaldığım sürece çok tuhaf sesler duyuyordum. Bağıran, çağıranlar oluyordu. 'Nefes alamıyorum, ölüyorum' diye bağıran hastalarımız vardı. Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın. İnsanın psikolojisini etkileyen bir süreç. Yoğun bakım sürecini insanlar görse maskeleri bir değil üçer üçer takar."

"İki kolumda da damar yolu açılacak yer kalmadı"

Songür, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını beklediklerini, bu virüsten korunmak için başka bir çarenin olmadığını hatırlattı.

Test sonuçları negatif çıktıktan sonra 10 günlük ev istirahati yaptığını, ardından görevine döndüğünü vurgulayan Songür, "Hastaneye giriş ve çıkış sürecinde 6-7 kilogram kadar kilo kaybım oldu. Aynı zamanda sürekli ilaç veriliyor, damar yolları açılıyor, iki kolumda da damar yolu açılacak yer kalmadı. Ayağımdan bile serum verdiler. Kolumdaki damarlar harap olmuştu. Çok zor bir süreç. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreçte benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Görevime geri döndüm. Maske, mesafe, siperlik ve hijyen kurallarına daha çok dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın

Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Ağaçören, Aksaray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi         
13:39
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 14:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei