"Kovid-19 hastalığı uzayanlar tedavi için doğru bilgilendirilmeli" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, Kovid-19 hastalığını geçiren bir grup hastada halsizlik, terleme, performans kaybı ve sırt ağrıları gibi şikayetlerin devam edebildiğini belirterek, "Uzamış Kovid" adı verilen bu süreçte hastanın tedavi için doğru bilgilendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, "Uzamış Kovid" hastalarını nelerin beklediğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mercan, Kovid-19 hastalığını geçiren bir grup hastada halsizlik, terleme, performans kaybı ve sırt ağrıları gibi şikayetlerin devam edebildiğini belirterek, "Bazı hastalarımızda bu şikayetlere rastlıyoruz. 'Uzamış Kovid' denilen bu süreçte özellikle halsizlik ve performans kaybı belirgin olabiliyor. Enfeksiyon dönemindeki sitokin salınımına bağlı etkiler olup hastalar arasında değişkenlik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

PCR testi pozitif çıkan hastaların tedavi için doğru bilgiye sahip olması gerektiğini aktaran Mercan, şunları kaydetti:

"Hastalığı tekrar geçirme riski var ancak çok düşük bir ihtimal. Çünkü Kovid-19 geçirenlerde oluşan bağışıklık yanıtının, birkaç ay ağır hastalıktan koruyacağı düşünülüyor. Ayrıca, şu an gündemde şok etkisi yaratan virüs mutasyonu da göz önünde bulundurulursa bu tedbirlerin önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Her zaman korunmak ve tedbirli olmakta yarar var. Özellikle bu hastalığı geçirenler 'bir daha olmam' fikriyle bunun rehavetine kapılarak kuralları esnetmemeli. Maske, mesafe ve hijyen kuralları herkes için geçerliliğini koruyor."

Mercan, ilk aylarda ağır spor yapmaktan kaçınılması ve ağır performans gerektiren işlerde de çalışılmaması gerektiğini vurguladı.

"İlaç kalp krizine neden olmaz"

Uzm. Dr. Betül Mercan, Sağlık Bakanlığının önerdiği tedavi rehberindeki Favipiravir'in etkili bir antiviral olarak ilk tercih olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu ilaç, sadece karaciğer enzimlerini ve üreyi bir miktar yükseltebilir ki bu geçici bir etki. Kalp krizine neden olmaz. Sağlıklı ve düzenli besleniyorsanız vitamin takviyelerine gerek yok. Sadece bu mevsimlerde D vitamini eksikliği olabilir. D vitamini eksikliğinin Kovid-19'da hastalığı ağırlaştırdığına dair yayınlar olduğundan D vitamini desteği alınabilir. Ancak D vitaminini de doktorunuza danışarak alabilirsiniz."

Mercan, testi pozitif çıkanların vücut direncinin yüksek olması gerektiğini belirterek, öncelikle sakin olunması gerektiğini vurguladı.

Vücut direncinin çok önemli olduğunu ve stresin vücut direncini olumsuz etkilediğini aktaran Mercan, "Verilen ilaçları kullanın. Düzenli beslenme, sıvı alımı ve uyku çok önemli. Negatif duygu veren her türlü olumsuz haberlerden uzak durun. Doktorunuzun verdiği tedaviye ve önerilere uyun ve ek şikayetleriniz oluştuğunda irtibata geçin." ifadelerini kullandı.