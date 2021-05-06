Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hakim Aykaş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa 14. İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Hamileliğinin 6. ayında Kovid-19'a yakalanan ve tedavi altına alındığı Bursa Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Aykaş'ın (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere Ünye'ye getirildi.

Aykaş için Kovid-19 tedbirleri altında Atatürk Mahallesi'ndeki 100. Yıl Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş da katıldı.

Aykaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tepe Mezarlığına defnedildi.

Hamileliğinin 6. ayında Kovid-19'a yakalanan Aykaş, tedavi altına alındığı Bursa Şehir Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Operasyonla anne karnından daha önce alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.