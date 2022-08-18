ABD'nin sağlık kurumu CDC, Kovid-19 ile mücadelede "yetersiz" olduğundan revizyona gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin sağlık kurumu CDC, Kovid-19 ile mücadelede "yetersiz" olduğundan revizyona gidecek

18.08.2022 10:34
ABD'nin sağlık kurumu CDC, Kovid-19 ile mücadelede "yetersiz" olduğundan revizyona gidecek

Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgınla mücadelede "yetersiz kaldığı" için kurumsal ve çalışma yapısında değişikliğe gidecek.

Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgınla mücadelede "yetersiz kaldığı" için kurumsal ve çalışma yapısında değişikliğe gidecek.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı yazılı açıklamada, "test yapımından veri toplamaya ve iletişime kadar salgınla mücadelede oldukça dramatik hatalardan sorumlu olduklarını" belirtti.

Salgın sürecinde beklentileri karşılayamadıklarına işaret eden Walensky, kurumun yapısında ve işleyişinde bazı değişikliklere gideceklerini duyurdu.

Salgının ilk aşamalarında CDC, maske, sosyal mesafe, izolasyon kurallarını belirlemede yetersiz kaldığı için eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'de bugüne kadar 95 milyon 65 bin 403 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1 milyon 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19'a yakalandı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19'a yakalandı
Kaynak: AA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Rochelle Walensky, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin sağlık kurumu CDC, Kovid-19 ile mücadelede 'yetersiz' olduğundan revizyona gidecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:58 Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış
09:56 Mavi bebek müjdesi! Demet Evgar doğum yaptı
09:41 İstifa eden sekreterin kıdem tazminatını asgari ücretten hesaplanması Yargıtay'a takıldı
09:49 İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı
09:30 Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
09:12 ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı
09:04 Adana Demirspor'la ismi anılan Rus golcü Artem Dzyuba'nın İstanbul paylaşımında Beşiktaş detayı dikkat çekti
09:06 MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'de yarıştığı ortaya çıktı
09:06 Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti
09:05 Partide kendinden geçen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in görüntüleri ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 10:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin sağlık kurumu CDC, Kovid-19 ile mücadelede "yetersiz" olduğundan revizyona gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement