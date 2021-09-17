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Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1) - Son Dakika

Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1)

17.09.2021 10:34

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Delta varyantının hamilelerde daha ağır seyrettiğini, gebelikte aşıyı önerdiklerini belirtirken Kovid-19 tedavisi gören 32 haftalık hamile Fatma Aybar, "Gebelere aşı yapıldığını bilmiyordum, bilseydim bir...

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Delta varyantının hamilelerde daha ağır seyrettiğini, gebelikte aşıyı önerdiklerini belirtirken Kovid-19 tedavisi gören 32 haftalık hamile Fatma Aybar, "Gebelere aşı yapıldığını bilmiyordum, bilseydim bir değil 10 defa olurdum." dedi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 mutasyonlarının vaka sayılarında artışı beraberinde getirdiğini, bunun hamilelere de yansıdığını söyledi.

Delta varyantıyla birlikte özellikle son 3 ay içerisinde hastane ve yoğun bakıma yatışlarda artış görüldüğüne işaret eden Tekin, Kovid-19'un geçen seneye göre gebelerde bu yıl daha ağır bir tablo çizdiğini, ölüm riskinde 4-5 kat artış yaşandığını belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde salgının ilk günlerinden itibaren hamile Kovid-19 vakalarının tedavisinin de gerçekleştirildiğini belirten Tekin, "Hastanemizde geçen yılla kıyasladığımızda bir yıldaki gebe ölüm sayısına bu sene Delta varyantı nedeniyle neredeyse bir ayda ulaşıldı. Kovid-19 gebelerde gerçekten ağır seyrediyor." diye konuştu.

Aşılanmanın bu nedenle büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, "mRNA ve inaktif Kovid-19 aşıları, kesinlikle canlı aşılar değil. Bebekte doğumdan sonra bir yan etki oluşturmuyor, aksine antikor oluşmasını sağlıyor. Lütfen gebelerimiz aşıya makul baksınlar, kendilerini korusunlar. Evdeki yaşlılarını ve çocuklarını da düşünerek gebelik süreci ve emzirme döneminde mutlaka aşılansınlar." çağrısında bulundu.

Obezitesi, tansiyonu olan hamilelerde tablo çok daha ağır

Prof. Dr. Tekin, yoğun bakımdaki hamilelerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Salgının ilk dönemlerinde yoğun bakıma giden gebelerimizin servise dönüşleri daha fazlaydı. Ne yazık ki son üç ayda yoğun bakıma yolladığımız gebelerden durumu düzelip servise aldığımız gebe sayısı daha az olmaya başladı. Bunda Delta varyantının gebelikte ağır seyretmesi, pek çok gebelik komplikasyonunu artırması etkili. Özellikle obezitesi, tansiyonu, kalp, şeker hastalığı olan gebelerimizde tablonun çok daha ağır bir seyir izlediğini görüyoruz."

Aşılama sürecinin başında hastanedeki hamile Kovid-19 hastalarıyla yapılan çalışmada aşı olmak isteyenlerin oranının yüzde 35'lerde çıktığını, bunun en büyük nedenleri arasında "Bebeğimde yan etki olur mu?" endişesi ile aşılarla ilgili yanlış bilgilerden kaynaklı düşüncelerin bulunduğunu anlatan Tekin, hamilelerde Kovid-19 aşılarının güvenli olduğuna ilişkin binlerce kişiyle yapılan uluslararası çalışmalara dikkati çekti.

Tekin, aşı yaptıran hamilelerde yoğun bakıma yatışların daha az ve hastalığın daha hafif seyrettiğine işaret ederek Kovid-19 aşılarının hamileliğin her döneminde güvenle kullanılabileceğine ilişkin verilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince yayımlandığını dile getirdi.

"Şu anda Kovid-19 servisimizde yatan gebelerin hiçbiri aşılı değil"

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tekin, "Aşıyı gebelikte de kesinlikle öneriyoruz. Şu anda Kovid-19 servisimizde 25 gebemiz yatıyor ve ne yazık ki hiçbiri aşılı değil." ifadesini kullandı.

Hamile Kovid-19 vakalarında en sık görülen komplikasyonlara ilişkin bilgi veren Tekin şunları kaydetti:

"Özellikle gebelik esnasında en sık gördüğümüz komplikasyonlar, erken doğum. Bebeğin durumunun bozulmasına bağlı olarak mecbur kalıp sezaryene alıyoruz. Düşük ve komorbidite (ek hastalık) riski artıyor. Özellikle yoğun bakıma gidişte 4-5 kat artış görüyoruz. Gebelerimiz solunum sıkıntısını daha fazla yaşıyor, akciğer problemlerinin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. 100 bin gebe verisiyle yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, hamilelerde Kovid-19 sebebiyle ölüm riski 22 kat fazla."

"Bugüne kadar 2 bin 500 Kovid-19 gebe takip ettik"

Prof. Dr. Tekin, anne karnındaki bebeğe Kovid-19 bulaşma ihtimali bulunmadığının altını çizerek doğumdan sonraki bulaşı ihtimaline karşı da doğumhanede özel önlemler alındığını dile getirdi.

Son yapılan çalışmalarda sezaryen doğumlarda bebeğe Kovid-19 bulaşının normal doğuma göre daha fazla olduğunun tespit edildiğini aktaran Tekin, "Biz de bu anlamda normal doğuma ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 500 Kovid-19 gebe takip ettik, 800 civarında doğum yapıldı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 40-yüzde 50'sini normal doğumla sonuçlandırmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Tekin, hamilelerin aşılanmanın yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak durmasının, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Van'dan gelen anne: "Bilseydim 10 kere aşı olurdum"

Hastanede hamile Kovid-19 vakaları için ayrılan "Kovid-19 gebe servisinde" tedavi gören 29 yaşındaki Fatma Aybar, hastaneye Van'ın Başkale ilçesinden sevkle geldiğini, 32 haftalık hamile olduğunu anlattı.

Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu dile getiren Aybar, "Üç çocuğum var. Aşımı olmamıştım. Gebelere aşı yapıldığını bilmiyordum, bilseydim bir değil 10 defa bile olurdum. Ne kendimi ne de bebeğimi zor duruma düşürmeyi asla istemezdim." dedi.

Bir haftadan fazladır Kovid-19 tedavisi gördüğünü ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Aybar, "Kovid-19 bende ciddi nefes darlığıyla başladı. Sesim değişti, öksürük başladı. Vücut ve baş ağrılarım, ateşim oldu. Çok şükür son testim negatif çıktı, atlattım." diyerek "Annelere mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Benim gibi bebeklerini de kendilerini de zor duruma düşürmesinler." çağrısında bulundu.

Şu an Van'da olan evlatlarına özlemini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Aybar, "Çocuklarımla çok kısa süre konuşabiliyorum. Mesafe var, ağlıyorlar, kıyamıyorum, doyamıyorum onlara. Çok özledim." diye konuştu.

Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1)
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1)
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1)
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1)
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1)

Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, COVIRAN Bereket, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor (1) - Son Dakika
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