Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Abalı'ya ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler sevk edildi. Evi tamamen saran alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen ev, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Köy evi yangında küle döndü - Son Dakika

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