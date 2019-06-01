Son Dakika Haberleri: Köy gençleri köylüye sahur yemeği verdi
Son Dakika Güncel Haber

Köy gençleri köylüye sahur yemeği verdi

43 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı 100 haneli Büyükpaşa köyünde köy imam-hatibi Fatih Er'in öncülüğünde köy gençleri tüm köy halkına sahur yemeği düzenledi.

Köy gençleri köylüye sahur yemeği verdi, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı 100 haneli Büyükpaşa köyünde köy imam-hatibi Fatih Er'in öncülüğünde köy gençleri tüm köy halkına sahur yemeği düzenledi.

Çan ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde köy gençlerinin köy meydanı ile cami bahçesinde düzenlediği sahur yemeğine İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, Köy Muhtarı Burhan Uğur, çevre köy muhtarları ve imam-hatipleri ile köy halkı katıldı. Köy davulcusunun halkı sahura kaldırmasının ardından köy kadınlarının yardımı ile hazırlanan çorba, peynir, zeytin, domates, yumurta, reçel, tereyağı, helva ve çaydan oluşan yemek ikram edildi. Çan Demirci Camii İmam Hatibi Halil Sarıoğlu'nun yaptırdığı yemek duasının ardından sahur yemeği programı köy caminde kılınan Sabah namazı ile sona erdi. Büyükpaşa köyü Muhtarı Burhan Uğur, "Ramazan-ı Şerif ayının bu kıymetli Kadir gecesinde köyümüz gençlerinin kendi imkanları ile düzenlediği sahur yemeği programı örnek bir davranış. Kendilerini tebrik ederim" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe ilk kez görüntülendi TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Oyuncu Halit Ergenç trafikte sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy gençleri köylüye sahur yemeği verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]