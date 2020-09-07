Köy imamı kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Köy imamı kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir köyde imamlık yapan bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir köyde imamlık yapan bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köy imamı Abdullah Yılmaz (54) tarlasına gitmek üzere traktörünü kullandı. Tarla yolunun dik virajında manevra yaparken traktörün hakimiyetini kaybeden Abdullah Yılmaz devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde köy imamı Abdullah Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz'ın cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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