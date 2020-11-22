Köy muhtarlığından eğitime destek - Son Dakika

Köy muhtarlığından eğitime destek

22.11.2020 15:27
Köy muhtarlığından eğitime destek, System.String[]

Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyü muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.

Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyü muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.

Muhtar İbrahim Özdemir, köy camisinin bahçesinde düzenlenen tablet dağıtım töreninde, amaçlarının çocukların derslerinden geri kalmamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Salgın dolayısı ile okulların uzaktan eğitim sistemine geçtiğine işaret eden Özdemir, "Bundan dolayı öğrencilerimizin derslerini tam olarak yapamadığı kanısına vardık. Önceki dönem muhtarımızın önerisi ve sponsorlarımızın desteği ile yirmi adet tablet temin ederek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hediye ettik. Amacımız bizim de eğitime bir katkımız olsun. Tabletler çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.

Özdemir, destek verenlere teşekkür etti.

İbrahim Özdemir, Muhtar, Taşova, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köy muhtarlığından eğitime destek - Son Dakika


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