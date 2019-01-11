Son Dakika Haberleri: Köy Öğrencilerden 'Kuş Evi' Projesi

Köy Öğrencilerden 'Kuş Evi' Projesi

55 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.

Köy Öğrencilerden 'Kuş Evi' Projesi, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.

Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan Köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri hazırladıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı. Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede yer alan 120 öğrenci, ağaçlara ve okulun çeşitli yerlerine 17 kuş evi yerleştirdi. Öğrencilerin birbirinden farklı model ve renkte kuş evleri ve yemlikleri köydeki veliler tarafından büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Murat Işık, akademik çalışmaların yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini belirtti. Işık, "Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizle birlikte okulumuzun bahçesindeki ağaçlara rengarenk 'Kuş evi' projesi başlattık. Soğuk kış günlerinde kuşların sıcak bir yuva ve yem ihtiyacı karşılanacak" dedi.

Öğrenci Enes Sezgin, bu soğuk kış gününde doğadaki kuşlarında kendileri kadar birer sıcak yuvaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sezgin, "Bizler de onlar için kuş evleri yaptık. Umarım artık üşümez hep mutlu olurlar" diye konuştu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Çayhan, Kozluk, Batman, Güncel
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